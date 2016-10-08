"Взірець коворкінгу": подружжя з Києва відкрило успішний ІТ-проект у Польщі (відео)

22:12, 08 жовтня 2016
Євробізнес
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Столичне подружжя, яке давно у ІТ-бізнесі, поїхало до Польщі та відкрило там коворкінг-офіс.

Супруги из Украины открыло успешный IТ-проект в Польше /

"Кожен ІТ-шник десь у середині душі замкнутий. І для того, щоб соціалізуватися і спілкуватися, вирішили зробити офіс і для себе, і для інших", - розповідає власник Ігор.

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Успіх подружжя у Києві дав поштовх розвивати свою компанію і далі й впевнено рухатися у напрямку європейського ринку IT-послуг.

Свою фірму подружжя відкрило через інтернет лише за тиждень.

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