"Взірець коворкінгу": подружжя з Києва відкрило успішний ІТ-проект у Польщі (відео)

"Кожен ІТ-шник десь у середині душі замкнутий. І для того, щоб соціалізуватися і спілкуватися, вирішили зробити офіс і для себе, і для інших", - розповідає власник Ігор.

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Успіх подружжя у Києві дав поштовх розвивати свою компанію і далі й впевнено рухатися у напрямку європейського ринку IT-послуг.

Свою фірму подружжя відкрило через інтернет лише за тиждень.