"Взірець коворкінгу": подружжя з Києва відкрило успішний ІТ-проект у Польщі (відео)
22:12, 08 жовтня 2016Євробізнес
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Столичне подружжя, яке давно у ІТ-бізнесі, поїхало до Польщі та відкрило там коворкінг-офіс.
Скріншот
"Кожен ІТ-шник десь у середині душі замкнутий. І для того, щоб соціалізуватися і спілкуватися, вирішили зробити офіс і для себе, і для інших", - розповідає власник Ігор.
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Успіх подружжя у Києві дав поштовх розвивати свою компанію і далі й впевнено рухатися у напрямку європейського ринку IT-послуг.
Свою фірму подружжя відкрило через інтернет лише за тиждень.
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