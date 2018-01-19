Мешканець Львівщини потрапив до лікарні з ботулізмом через м'ясний паштет

10:33, 19 січня 2018
Суспільство
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Чоловік відчув симптоми захворювання після вживання м’ясного паштету домашнього приготування.

Чоловік потрапив до лікарні після вживання домашнього паштету / фото УНІАН

На Львівщині 18 січня до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано жителя Жидачівського району з діагнозом "ботулізм".

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Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 38-річний житель села Рогізно поступив до лікарні у стані середнього ступеню важкості. Чоловік відчув симптоми захворювання (порушення зору, сухість в роті) після вживання м‘ясного паштету домашнього приготування.

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Теги: #ботулізм на Львівщині#госпіталізований чоловік