Мешканець Львівщини потрапив до лікарні з ботулізмом через м'ясний паштет
10:33, 19 січня 2018Суспільство
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Чоловік відчув симптоми захворювання після вживання м’ясного паштету домашнього приготування.
Чоловік потрапив до лікарні після вживання домашнього паштету / фото УНІАН
На Львівщині 18 січня до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано жителя Жидачівського району з діагнозом "ботулізм".
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Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, 38-річний житель села Рогізно поступив до лікарні у стані середнього ступеню важкості. Чоловік відчув симптоми захворювання (порушення зору, сухість в роті) після вживання м‘ясного паштету домашнього приготування.
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