У Житомирі презентують виставку текстильного мистецтва художниці Нишпорської
17:35, 29 січня 2018Суспільство
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Ірина Нишпорська - житомирська художниця, яка виконує свої роботи в оригінальній манері батика.
Виставка триватиме з 30 січня по 10 лютого / фото zt-rada.gov.ua
Завтра у Житомирі презентують виставку текстильного мистецтва “ Дарунки сонця" художниці Ірини Нишпорської.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, 30 січня в Домі української культури у Житомирі відбудеться презентація виставки текстильного мистецтва Ірини Нишпорської "Дарунки сонця".
Виставка триватиме з 30 січня по 10 лютого.
Ірина Нишпорська - житомирська художниця, яка виконує свої роботи в оригінальній манері батика.
Батик - ручний розпис по тканині. Перш за все батик використовують для створення одягу - як повсякденного, так і новомодного чи святкового.
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