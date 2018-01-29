У Житомирі презентують виставку текстильного мистецтва художниці Нишпорської

17:35, 29 січня 2018
Суспільство
473 0
Виставка триватиме з 30 січня по 10 лютого / фото zt-rada.gov.ua

Читайте такожНа Житомирщині активно зростає кількість щеплень проти кору та дифтерії - ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 30 січня  в Домі української культури   у Житомирі відбудеться презентація виставки текстильного мистецтва  Ірини Нишпорської "Дарунки сонця".

Виставка триватиме з 30 січня по 10 лютого. 

Ірина Нишпорська - житомирська художниця, яка виконує свої роботи в оригінальній манері батика.

Батик - ручний розпис по тканині. Перш за все батик використовують для створення одягу - як повсякденного, так і новомодного чи святкового.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #новини Житомира#виставка Нишпорської