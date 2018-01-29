У Житомирі презентують виставку текстильного мистецтва художниці Нишпорської

Ірина Нишпорська - житомирська художниця, яка виконує свої роботи в оригінальній манері батика.

Завтра у Житомирі презентують виставку текстильного мистецтва “ Дарунки сонця" художниці Ірини Нишпорської.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 30 січня в Домі української культури у Житомирі відбудеться презентація виставки текстильного мистецтва Ірини Нишпорської "Дарунки сонця".

Виставка триватиме з 30 січня по 10 лютого.

Ірина Нишпорська - житомирська художниця, яка виконує свої роботи в оригінальній манері батика.

Батик - ручний розпис по тканині. Перш за все батик використовують для створення одягу - як повсякденного, так і новомодного чи святкового.