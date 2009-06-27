Газпром скоротить поставки газу Білорусі, якщо не отримає борг

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що в разі неповернення боргу обсягом 244 млн. дол., «Газпром» може скоротити поставки газу Білорусі.

Про це він сказав учора на прес-конференції в Москві.

«Заборгованість Білорусі на сьогоднішній день становить 244 млн. дол. із копійками», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він повідомив, що Мінську направлено листа про те, що вони повинні сплатити цей борг.

О.МІЛЛЕР додав, що зараз «Газпром» очікує конструктивної відповіді з боку білоруських колег і сподівається, що заборгованість, що накопичилася з початку року, буде погашена.

Він додав, що домовленість про те, що Білорусь платитиме за газ за середньою ціною протягом року – 150 дол. за 1 тис. куб. м обговорювалася, але так і не знайшла відображення у доповненнях до контрактів.