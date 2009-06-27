Луценко: справа про вбивство інкасаторів у Харкові просувається

Слідство у справі про вбивство інкасаторів у Харкові в квітні цього року просувається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Харкові.

«У нас є серйозні версії, є серйозна інформація. Вона відпрацьовується, але потрібен час і оперативна удача…», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 року у Харкові було скоєно напад і вбивство трьох інкасаторів. Жінку, яка стала свідком нападу, було поранено. Нападники застосували автоматичну зброю. Вони зникли з місця злочину на двох автомобілях, один з яких - інкасаторський ВАЗ 2109. За даними міліції, нападники викрали 300 тис. грн. банківських грошей.