Змія вкусила 9-річну дівчинку на Прикарпатті

На Прикарпатті дев’ятирічну дитину вкусила змія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МНС в Івано-Франківській області, 30 червня до дитячого відділення Косівської центральної районної лікарні доставили 9-річну мешканку села Шепіт Косівського району із діагнозом «укус змії правого гомілкового ступневого суглобу ноги».

Як з’ясувалося згодом, халепа з дитиною трапилася дорогою до магазина: дівчинка навмисне наступила на змію, котра грілася на сонечку. Дівчинка мала при собі мобільний телефон, яким одразу зателефонувала батькам. Вони й привезли дитину до медичного закладу. За словами медиків, стан потерпілої середньої тяжкості, однак загрози життю немає.