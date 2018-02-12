Затриманий у Криму "український шпигун" може бути переселенцем з Донбасу — ЗМІ

Судячи із фото у соцмережі, чоловік із родиною з осені 2014 року проживав або принаймні часто бував у Криму.

Затриманий ФСБ за підозрою у шпигунстві українець Костянтин Давиденко є співробітником «Донецького східного брокерського торгового дому».

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Видання знайшло у мережі «ВКонтакте» сторінку Костянтина Давиденка 1986 року народження. Судячи із фото у соцмережі, чоловік із родиною з осені 2014 року проживав або принаймні часто бував у Криму.

Дружина Інна Давиденко у 2016 році брала участь в конкурсі на заміщення посади головного спеціаліста фінансового управління міськради Соледара (Донецька область). Про це свідчить подана нею електронна декларація.

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У документ вписаний її чоловік — Давиденко Костянтин Олександрович, який працює в «Донецьком східному брокерському торговому домі». У декларації також йдеться, що йому належать права власності на 1% квартири в Шахтарську та автомобіль Hyndai Accent 2012 випуску.

Раніше ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденко. Давиденка затримали 11 лютого. Він нібито збирав і передавав українським спецслужбам відомості про діяльність частин Росгвардії та ФСБ.

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 КК РФ — шпигунство.

12 лютого Лефортовський суд Москви взяв під варту на 2 місяцізатриманого в анексованому Криму українця Костянтина Давиденка.