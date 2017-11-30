Російська ФСБ оприлюднила відео зі свідченнями "українського шпигуна": чоловіка мають депортувати

ФСБ РФ по Самарській області оприлюднила відео зі свідченнями нібито українського «шпигуна», якого мають намір депортувати в Україну. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на відео чоловік відрекомендувався як Сергій Сотников і повідомив, що до червня працював складальником суден на Херсонському державному суднобудівному заводі.

За словами чоловіка, ще в 2016 році його викликав до себе співробітник Служби безпеки України на ім'я Данило і запропонував допомагати службі, на що він погодився.

Також чоловік у кадрі повідомляє, що йому присвоїли псевдонім «Серж», і перед поїздкою до Росії Данило доручив йому зібрати інформацію про Тольяттинський завод, куди він вирушив на заробітки.

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«Інші завдання СБУ мною не відпрацьовувалися. Відомості про діяльність Тольяттинського заводу я нікому не надавав», - сказав він.

За даними ФСБ, затриманий не встиг передати отриману інформацію українським спецслужбам і не завдав шкоди безпеці Росії, тому його не судитимуть за статтею Кримінального кодексу РФ «Шпигунство», а лише депортують на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму Севастопольський міський суд 16 листопада засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму, а також до штрафу у розмірі 200 тисяч рублів.