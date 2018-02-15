Уряд підтримав одеський проект онлайн-платформи для підготовки ЗНО

Тепер по всій території України доступна онлайн-платформа для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання BeSmart.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав освітній проект одеського губернатора Максима Степанова - безкоштовну онлайн-платформу для підготовки до ЗНО.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Хороша новина: зроблено ще один крок назустріч якісній та доступній освіті для кожного українця — тепер по всій території України доступна онлайн-платформа для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання BeSmart. Це важливий крок, який дозволить українським школярам якісно підготуватися до ЗНО та продовжити освіту за спеціальністю мрії», — підкреслив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

В Одеській ОДА також зазначили, що всього за тиждень після презентації платформу відвідали 100 тисяч осіб. З них 15 тисяч вже зареєструвалися і почали навчання і підготовку до ЗНО.

«Наш проект підтриманий урядом країни. Дякую прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за високу оцінку!», — прокоментував Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 5 лютого безкоштовну онлайн-платформу по підготовці до ЗНО BeSmart за підтримки МОН вивели на всеукраїнський рівень. Раніше проект працював в Одеській області та продемонстрував хороші результати. Зокрема, за підсумками 2017 року, результати учнів, які готувалися за допомогою BeSmart, опинилися на 20-25 балів вище, ніж середній бал по країні. Крім того, Одеська область стала першою серед областей України з англійської мови.