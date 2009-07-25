Президент підписав закон про наукові парки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про наукові парки”.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Верховна Рада ухвалила закон “Про наукові парки”.

Даний закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням і функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Законом визначено засади створення та діяльності наукового парку.

У рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення таких видів діяльності як торговельно-посередницька діяльність, надання послуг побутового призначення, виробництво і перероблення підакцизних товарів та інших, що не відповідають меті наукового парку.