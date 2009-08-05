У Донецьку за борги перед водоканалом заарештували 314 квартир і 23 автомобілі

У Донецьку у населення за борги перед комунальним підприємством «Донецькміськводоканал» на даний час заарештовано 314 квартир і 23 автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба міськводоканалу.

Згідно з повідомленням, за перше півріччя 2009 року за борги перед КП «Донецькміськводоканал» за рішенням суду накладено 337 арештів на майно неплатників.

У міськводоканалі відзначили, що найбільше квартир (111) заарештовано у центральному Ворошиловському районі Донецька, автомобілів - у Калінінському районі, там за борги з водопостачання і водовідведення виконавча служба заарештувала 13 автомобілів неплатників.

У зв`язку з боргами населення, що накопичилися перед водоканалом, які на сьогодні перевищують 54 млн. грн., керівництво КП «Донецькміськводоканал» заявляє про намір приділяти особливу увагу судовому переслідуванню боржників.

«Подавати до суду будемо практично на всіх абонентів, у кого на особовому рахунку зафіксовано заборгованість, не розглядаючи, звідки і чому вона у них утворилася, - заявив перший заступник директора КП «Донецькміськводоканал» Юрій ПЕРЕБИЙНІС. - Гроші, які нам заборговувало населення, потрібні для підготовки водопровідно-каналізаційного господарства міста до зими і погашення рахунків за енергоресурси».