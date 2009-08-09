НДІ українознавства підвищився в статусі

07:17, 09 серпня 2009
Суспільство
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Президент підписав указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав Науково-дослідному інституту українознавства статус національного.

Текст відповідного указу глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Згідно з документом, таке рішення прийнято з огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Науково-дослідного інституту українознавства, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.

“Надати Науково-дослідному інституту українознавства статус національного і надалі іменувати його - Національний науково-дослідний інститут українознавства”, - йдеться в указі.

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