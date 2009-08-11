Долар на міжбанку не збавляє обертів
11:12, 11 серпня 2009Суспільство
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Торги відкрилися зростанням
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань, – 8,0485/8,0770 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизились – 0,2534/43, котирування з євро-гривні підвищилися – 11,4030/11,4480. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4168/70 (понеділок - 1,4191/93).
У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею і продажем долара за курсом – 7,7400/7,7700.
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