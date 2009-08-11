Заправки УТН-Схід прикрасять смайликом

Мережа автозаправних станцій «УТН-Схід» (Донецьк) змушена відмовитися від використання логотипу “Укртатанафта” на низці своїх станцій і тимчасово змінює його логотипом у вигляді усміхненого обличчя, так званого смайлика.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «УТН-Схід»

Тим часом ряд експертів у коментарі УНІАН висловили думку, що відмова від логотипу не вирішить конфлікт з «Укртатнафтою», оскільки на АЗС залишився фірмовий колір, а для його усунення необхідно повністю провести переоблицювання станцій.

Як повідомлялося, минулого тижня ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) позбавило мережу АЗС «УТН-Схід» права на використання товарного знаку компанії через скарги клієнтів на якість пального й сервісу. Компанія повідомила, що має намір у судовому порядку заборонити ТОВ «УТН-Схід» (Донецьк) реалізацію нафтопродуктів під торговим знаком і фірмовим кольором «Уктратнафта» і зажадати відшкодування збитків від порушення умов договору на їх реалізацію на автозаправних станціях ТОВ.

За даними “Укртатнафти”, підставою для розірвання договору стало систематичне порушення «УТН-Схід» своїх зобов`язань за ліцензійним договором, а саме: реалізація під ТМ «Укртатнафта» нафтопродуктів сторонніх виробників; використання торгового знаку «Укртатнафта» на більшій кількості АЗС, ніж передбачено в договорі; низька якість обслуговування споживачів.

Мережа АЗС УТН-Схід налічує 118 АЗС у 13 регіонах України. Найбільша кількість АЗС - в Донецькій (21 АЗС), Дніпропетровській (18) і Київській (19) областях. Мережа донедавна працювала під торговою маркою Укртатнафта. Материнська компанія мережі - ЗАТ ВІК ОЙЛ - входить до багатопрофільного холдингу Міжнародний інвестиційний союз (МІС).