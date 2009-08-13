Чотири міліціонери і шість працівниць сауни вбиті в Дагестані

За уточненими даними, в Дагестані убито 4 міліціонерів і 6 працівниць сауни, повідомили в міському відділі внутрішніх справ Буйнакська.

Раніше повідомлялося, що невідомі обстріляли пост міліції, розташований біля Буйнакська, в результаті 4 міліціонера, які чергували на посту, від одержаних ран померли на місці. Після цього злочинці вчинили обстріл розташованої неподалік сауни, в результаті загинули щонайменше дві працівниці. Пошук злочинців поки що не приніс результатів. До міста стягують додаткові підрозділи міліції.

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