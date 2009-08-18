«БТА Банк» купить устаткування для реанімації Охматдиту

«БТА Банк» (Україна) виділив кошти на закупівлю устаткування і ремонт боксів для реанімаційного відділення Охматдиту. Про це повідомляє офіційний сайт банку.

Як наголошується в повідомленні, цього року у зв`язку з кризою багато вітчизняних лікувальних установ опинилися в складному становищі. А найгостріше відчувається брак коштів на закупівлю дорогого устаткування. У зв`язку з цим український «БТА Банк» вирішив прийти на допомогу Відділенню реанімації новонароджених республіканського дитячого центру Охматдит. Правління банку ухвалило рішення про виділення дитячій лікарні фінансової допомоги на закупівлю устаткування для апарату штучної вентиляції легенів, а також коштів на ремонт боксів, адже, за даними статистики, кожен десятий новонароджений потребує реанімаційної допомоги і подальшої інтенсивної терапії.

За інформацією сайту, ремонт вже розпочато – зараз міняють електропроводку в боксах, проводять малярні й облицювальні роботи. Одразу після ремонту в Охматдит з Москви доставлять сучасне медичне устаткування, що дає змогу застосовувати новітні методики лікування. Очікується, що всі роботи у відділенні буде завершено до кінця вересня. Одночасно відділення зможе прийняти на лікування 15 дітей у семи боксах, а за рік тут виліковують більш як 300 немовлят.

«Що здоровіше суспільство, то успішніший бізнес», - відзначають в «БТА Банку», запевняючи, що допомога новонародженим - не перший і не останній доброчинний проект банку, спрямований на підтримку підростаючого покоління. Так, «БТА Банк» вже не перший рік є постійним партнером одного з дитячих будинків Київської області, всі вихованці якого до нового навчального року одержали подарунки від банкірів.

Довідка УНІАН. ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитно-торговий банк») створено в 1992 році. ВАТ «БТА Банк» входить до першої десятки банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів. За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою БТА Банку присвоєно «4» (максимум «5»), що свідчить про високу надійність Банку. Філії і відділення ВАТ «БТА Банк» є в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.