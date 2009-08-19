НБУ ліквідує ще два банки - ЗМІ

12:07, 19 серпня 2009
Суспільство
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Один повернуть до життя

Сьогодні або завтра в одному з офіційних друкованих видань буде опубліковано повідомлення про початок ліквідаційної процедури банків «Європейський» і «Національний стандарт». Про це повідомляє «Дело» з посиланням на джерело у Нацбанку.

Інформацію про рішення ліквідовувати «Європейський» і «Національний стандарт» підтвердив і начальник управління кризового менеджменту НБУ Юрій Петров. «А що ще залишається робити, якщо так і не знайшовся інвестор, а старі акціонери не мають наміру капіталізувати банки?» — сказав він.

Імена ліквідаторів поки не розголошуються, відомо тільки, що це не тимчасові адміністратори згаданих фінустанов.

Також за інформацією "Дела" ще один банк повернуть до життя. За даними джерела в Нацбанку, на відміну від «Європейського» і «Національного стандарту», банк «Володимирський» власники вирішили зберегти — вже узгоджена з регулятором програма його фінансового оздоровлення. Згідно з нею, акціонери вже «влили» в банк перші 4 млн. грн.

На думку експертів, ситуації з ліквідацією «Європейського» і «Національного стандарту» можна було уникнути, якби НБУ ще на початку року, коли з`явилися перші повідомлення про проблеми в цих фінустановах, узяв їх під жорсткий контроль.

В той же час начальник управління кризового менеджменту НБУ Юрій Петров запевнив, що вкладникам-фізичним особам ліквідовуваних банків незабаром почнуть повертати їх кошти. «Вони отримають свої гроші або за рахунок ліквідаційної маси, або з Фонду гарантування вкладів», — заспокоїв він. За законодавством, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має почати виплачувати компенсацію (до150 тис. грн.) не пізніше ніж через два місяці після початку ліквідації банку.

 

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