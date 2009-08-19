Новий начальник місць ув'язнення збирає журналістів

Акредитація до 10.00

Завтра, 20 серпня, о 10.45 у приміщенні Державного департаменту з питань виконання покарань відбудеться прес-конференція новопризначеного голови департаменту генерал-майора внутрішньої служби Олександра ГАЛІНСЬКОГО. Як повідомили УНІАН у Держдепартаменті з питань виконання покарань, місце проведення: м. Київ, вул. Мельникова, 81. Акредитація журналістів на прес-конференцію триває до 10.00 20 серпня за тел.: 461-86-14; 461-86-07, 8-050-539-94-40.

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