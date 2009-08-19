У Кабміні підтверджують призначення Москаля
23:37, 19 серпня 2009Суспільство
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«Таке рішення дійсно було ухвалене»
У Кабінеті міністрів підтверджують призначення народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС у Криму.
Про це УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.
«Таке рішення дійсно було ухвалене сьогодні на засіданні уряду», - сказав П.КРУПКО.
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