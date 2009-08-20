Антимонопольний комітет вимагає зниження цін на цукор

Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом необґрунтованого підвищення цін на цукор.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, про це повідомив в.о. голови Комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За інформацією прес-служби, з початку 2009 року темпи зростання цін на цукор перевищили середні темпи росту споживчих цін майже у 1,2 рази.

За даними Мінекономіки, станом на 1 серпня ц. р. залишки цукру становлять близько 746 тис. тонн при потребі поточного маркетингового року 150-160 тис. тонн цукру. З них, за інформацією Держкомстату, на підприємствах-виробниках зберігається близько 71,1 тис. тонн цукру, у сільськогосподарських підприємствах – близько 81,1 тис. тонн цієї продукції.

Тому, оскільки підстав для дефіциту цукру в державі на даний час немає, Комітет розпочав розгляд справи.

«Регіональним відділенням Антимонопольного комітету поставлено завдання в одноденний термін висунути вимоги до всіх найкрупнішим учасників ринку цукру: негайно, але не пізніше ніж до 26 серпня ц.р. знизити ціни на продукцію до економічно обґрунтованого рівня. У разі виконання таких вимог, справу відносно цих суб’єктів господарювання, яка сьогодні порушена за фактом необґрунтованого підвищення цін на цукор, буде закрито. Якщо оптові торгівці та крупні роздрібні реалізатори цукру, зокрема торговельні мережі, не підуть на зниження цін до економічно обґрунтованої величини, до цих підприємств будуть застосовані жорсткі конкуренційно-фінансові санкції», – зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

З метою стабілізації ринку цукру, в.о. голови АМКУ звернувся до голови Ради Міністрів АР Крим та голів облдержадміністрацій з проханням створити на місцях відповідні робочі групи на чолі з Головним управлінням економіки. До складу групи мають увійти представники Управління аграрного комплексу, Державної інспекції з контролю за цінами в області, Державної податкової адміністрації. Робота груп покликана сприяти розвитку конкуренції на ринку цукру і напрацюванню стратегії врегулювання ситуації на цьому ринку в кожному окремо взятому регіоні.

Також у прес-службі нагадують, що в лютому 2006 року Комітет оштрафував сімох оптових операторів ринку цукру за антиконкурентні узгоджені дії. Зокрема, ТОВ «Українська продовольча компанія», ТОВ «Агропродінвест», ТОВ «Цукровий союз», ТОВ «Гала-Трейд», ТОВ «Фірма «Астарта-Київ», ТОВ ТД «АПО «Цукровик Полтавщини», ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини» загалом на 17,2 тис. грн. Ці компанії у весняно-літній період 2005 року , узгодивши свою цінову поведінку, синхронно підвищували відпускні ціни на цукор без обґрунтованих причин. Наслідком цього став значний стрибок цін на цукор по всій країні та його безпідставне здорожчання.

У березні 2008 р. Вищий господарський суд України прийняв рішення, яким відмовив у задоволенні касаційних скарг цих компаній, підтвердивши правомірність дій АМКУ. Верховний суд України залишив ці рішення без змін.