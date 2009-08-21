Над Хрещатиком пролетіли винищувачі, бомбардувальники і штурмовики

У небі над Хрещатиком відбувся тренувальний політ військової та цивільної авіації, що візьме участь у параді до Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 10.48 відбулась генеральна репетиція авіаційної компоненти до участі в параді військ 24 серпня.

Над центральною частиною Києва пролетіло 35 одиниць авіаційної техніки, зокрема, 8 вертольотів, три цивільні літаки Ан-225 “Мрія”, Ан-124 “Руслан”, Ан-148, а також літаки винищувальної, штурмової, бомбардувальної, розвідувальної, військово-транспортної та морської авіації.

Участь у параді військ авіаційної компоненти залишалося під питанням і було остаточно ухвалено на засіданні уряду 19 серпня.

“Підготовка льотчиків і літаків до участі в параді здійснювалася у рамках програми бойової підготовки, а не в рамках коштів, виділених з державного бюджету для підготовки військового параду до Дня Незалежності», - підкреслив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Іван РУСНАК.

Тренувальні польоти пройшли успішно.