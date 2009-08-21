Прогноз погоди на суботу

22 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 6-11°, на півдні та Закарпатті 11-16°; вдень 20-25°, у південній частині 23-28°, на Закарпатті до 30°, у східних областях місцями 17-19°; на високогір`ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 6-11°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

21 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-24°, в Дніпрі біля Києва 20°.