Підприємці з одеського ринку перекрили магістраль

Підприємці, які працюють на одеському ринку «Північний», перекрили Миколаївську дорогу на знак протесту проти дій нового директора ринку Дмитра НАЗАРОВА.

Як повідомили УНІАН очевидці конфлікту, що спалахнув сьогодні на «Північному», близько сотні підприємців, які відмовилися платити високу плату за оренду торгових павільйонів, безперервно рухається пішохідним переходом шестисмугової магістралі, вимагаючи втручання влади в ринкові розбирання.

Зважаючи на відмову низки підприємців платити орендну плату адміністрації ринку Д.НАЗАРОВ розпорядився заварювати їх контейнери з товарами. Підприємці почали чинити опір, посилаючись на те, що спірні претензії адміністрації розглядаються в суді. Відтак в охоронців і директора полетіли помідори, яйця, димові шашки.

Під час потасовки між охоронцями й підприємцями один з них був серйозно травмований - довелося викликати бригаду «швидкої допомоги».

Коли Д.НАЗАРОВ пішов до свого кабінету, за ним попрямувала група ініціаторів безпорядків, які вступили в сутичку з охоронцями, насильно витягнули й жорстоко побили голову адміністрації ринку, а саме приміщення підпалили.

У міськуправлінні міліції коментувати конфліктну ситуацію відмовляються. «Доки немає вичерпної інформації про причини й ініціаторів суперечки на ринку, не можемо нічого ані підтвердити, ані спростувати», - заявило УНІАН джерело в міському відділенні міліції.