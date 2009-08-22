Україна пропонує Росії енергетичну допомогу

Україна готова надати Росії енергетичну допомогу у зв`язку із трагедією на Саяно-Шушенській ГЕС у разі потреби.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив заступник міністра палива і енергетики України Сергій ПАВЛУША.

«Ми співчуваємо всім, хто постраждав у цій аварії. І співпереживаємо нашим колегам-енергетикам, адже їх чекає складна робота з відновлення станції. Ми готові за необхідності надати допомогу нашим російським колегам - і фахівцями, і технікою, якщо російська сторона визнає це необхідним. Ми розуміємо, що «втрата» 6400 МВт - це проблема для будь-якої енергосистеми. Для відновлення таких енергогенеруючих потужностей знадобиться час, фахівці, техніка і чимало коштів», - сказав він.

С.ПАВЛУША зазначив, що за інформацією російських ЗМІ, найближчим часом Хакасії не загрожує дефіцит електроенергії, проте, за його словами, незабаром енергопотужності в цьому регіоні Російської Федерації будуть дуже потрібні.

«Швидше за все, це потребуватиме ввімкнення резервних потужностей в цьому регіоні або організації перетікання з інших частин російської енергосистеми. Якщо в цьому буде зацікавленість наших російських колег, ми готові розглянути можливість перетікання електроенергії з України в енергосистему РФ для підтримки режимів її роботи», - заявив він.

При цьому С.ПАВЛУША сказав, що в України є всі необхідні потужності, які можна швидко задіяти, зазначивши, що комерційні умови такого експорту мають влаштовувати обидві сторони.

Нагадаємо, Саяно-Шушенську ГЕС - найбільшу електростанцію Росії - було зупинено вранці 17 серпня через аварію. Під час ремонту одного з гідроагрегатів ГЕС до машинного залу хлинула вода. Аварія повністю знищила три гідроагрегати ГЕС і пошкодила всі решту. На ГЕС встановлено десять гідроагрегатів потужністю 640 МВт кожен. Кількість жертв аварії на Саяно-Шушенській ГЕС станом на ранок 22 серпня становила 66 осіб. Ліквідація наслідків аварії може зайняти до чотирьох років.