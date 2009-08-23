Конкурс стрілецької та повстанської пісні відбудеться у Бережанах

Сьогодні у Бережанах Тернопільської області відбудеться IV фестиваль-конкурс стрілецької та повстанської пісні “Дзвони Лисоні”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, об 11 год відбудеться урочиста хода учасників та гостей фестивалю-конкурсу, громадськості міста від районного будинку народної творчості до пам’ятників Т.Шевченку, Б.Лепкому, А.Чайковському, С.Бандері, біля кожного з яких відбудеться покладання квітів. Урочистості з нагоди відкриття фестивалю відбудуться на Площі Ринок одразу після ходи.

О 12 годині у районному будинку народної творчості розпочнеться 4-годинна конкурсна програма фестивалю, у якій братимуть участь колективи з Тернопільщини та сусідніх областей. Тим часом у дворі ратуші усі бажаючі зможуть послухати концерт Струсівської Заслуженої капели бандуристів України.

О 14 годині відбудеться молебень пам’яті героїв Лисоні за участю священиків трьох конфесій та концерт Тернопільського муніципального духового оркестру “Оркестра Волі”.

З 16 до 17 год. у парку біля замку бажаючі зможуть послухати концерт переможців конкурсу, після чого відбудеться церемонія їх нагородження.

Завершиться фестиваль гала-концертом за участю заслуженого артиста України Леоніда КОРЖЕНЕВСЬКОГО, співака Володимира ВЕРМІНСЬКОГО та гурту “Акцент”.

Одразу після концертної програми пролунає святковий феєрверк.

Гора Лисоня, що у Бережанському районі, – одна із святинь українського народу, пов’язана з героїчними боями Українських січових стрільців у 1916 році. На горі Лисоня зведено символічну могилу та споруджено каплицю.