На міжбанку долар взяв планку 8,5

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,4670/8,4945, на 12:00 звузився спред – 8,4720/8,4940. На момент закриття торгів цінові рівні зросли - 8,4880/8,5050 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 10:30 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютною пари USD/UAH з ціною відсікання – 8,0000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2695/0,2708, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2692/0,2702. На момент закриття ціни піднялися - 0,2696/0,2712.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,4850 (+0,1055).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4330/1,4332, а на 15:00 впали до 1,4271/1,4273.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 12,1430/12,1745, на 12:00 ціни знизилися – 12,1260/12,1485. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 12,1130/12,1455.