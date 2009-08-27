Долар і євро на міжбанку досягли максимуму

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4885/8,5425, до 12:00 ціни зросли – 8,5260/8,5515. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,5355/8,5625 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 16:00 Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів за курсом 8,0000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2680/0,2700, до 12:00 ціни піднялися - 0,2695/0,2707. НА час закриття ціни досягли рівня 0,2696/0,2712.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6625 (+0,1725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні 1,4220/1,4280.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,1075/12,1630, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,1325/12,1670. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму – 12,1660/12,2025.