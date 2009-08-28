Оголошено дні пам'яті Йосипа Сліпого

12-13 вересня 2009 року на Тернопільщині оголошено днями пам’яті Патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла сьогодні Тернопільська обласна рада, зважаючи на те, що цього року минає 25 років з дня смерті релігійного та громадського діяча, уродженця Тернопільщини Й.Сліпого. Обласна рада також доручила облдержадміністрації до 2 вересня розробити програму заходів щодо вшанування пам’яті Патріарха Й.Сліпого та забезпечити її виконання. За даний проект депутати облради проголосували одноголосно.

Довідка УНІАН. Й.Сліпий народився 17 лютого 1892 року у Теребовлянському районі на Тернопільщині. Закінчив Львівську греко-католицької духовну семінарію та Львівський університет.

30 вересня 1917 р. Митрополит Андрей Шептицький висвятив Й.Сліпого на священика, після чого той продовжив навчання в Інсбрукському католицькому університеті (Австрія), де здобув ступінь доктора богослов’я. Потім навчався у Римі – в Папському Григоріанському Університеті, Орієнтальному Інституті.

У 1925 році Митрополит А. Шептицький призначив Й.Сліпого ректором Львівської духовної семінарії, що в 1929 р. була реорганізована у Богословську Академію. 1 листопада 1944 після смерті А. Шептицького Й.Сліпий стає Галицьким митрополитом.

11 квітня 1945 р. його арештували. Після річного слідства в київській тюрмі КДБ військовий трибунал присудив йому 8 років суворих таборів. Його звинувачували у контрреволюційній діяльності на користь Ватикану. Відсидівши один строк, митрополит Й.Сліпий одержав ще три. У 1953 р. його відправлено на 5 років до Сибіру. У 1957 р. отримав 4 роки каторги. Колегія Верховного суду УРСР 27 вересня 1962 р. ухвалила “визнати Й.Сліпого особливо небезпечним рецидивістом та визначити йому для відбування покарання у виправно-трудових колоніях особливого режиму”.

Під тиском світової громадськості та завдяки Ватикану, за вказівкою Микити Хрущова Верховна Рада СРСР своєю постановою від 12 січня 1963 р. звільнила Митрополита Йосипа з ув’язнення з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”.

9 лютого 1963 р. Й.Сліпий прибув до Риму, де прожив і пропрацював 21 рік. В квітні 1975 р. офіційно прийняв титул Києво-Галицького Патріарха.

Помер 7 вересня 1984 р. в Римі. Похований в крипті Собору Св. Софії, а через 8 років після смерті, згідно з його заповітом, домовину з тілом покійного перевезли до Львова і поховали в крипті Собору Св. Юра поруч з А.Шептицьким.