На міжбанку долар та євро все ще зростають

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,5030/8,5345, на 12:00 ціни підвищились – 8,5130/8,5385 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2688/0,2701, на 12:00 ціни піднялися - 0,2692/0,2705.

На російському валютному ринку курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 31,5388 (-0,1237).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4328/1,4330, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,1815/12,2180, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,1925/12,2355.