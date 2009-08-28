Долар пішов на вихідні трохи дешевшим

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5030/8,5345, на 12.00 ціни підвищилися до 8,5130/8,5385. На час закриття торгів цінові рівні впали – 8,5025/8,5165 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 10.30 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари євро-гривня з ціною відсікання 11,4100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2701, на 12:00 ціни піднялися до 0,2692/0,2705. На час закриття торгів ціни знизились – 0,2687/0,2699. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5656 (-0,0969).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4328/1,4330, а на 15:20 виросли до 1,4360/1,4362. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1815/12,2180, на 12:00 ціни пішли вгору – 12,1925/12,2355. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні концентрувалися в діапазоні 12,1955/12,2180.