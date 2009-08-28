Міліція затримала 5 учасників безпорядків на ринку «Північний»

Одеська міліція вже затримала п`ятьох учасників безпорядків на ринку «Північний».

Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв`язків Управління МВС в Одеській області Владимир ШАБЛІЄНКО.

За його словами, проти затриманого підприємця з ринку «Куяльник» Леоніда ЛАВРІКОВА, який був одним із заводієм безпорядків на ринку «Північний», висунуто звинувачення і порушено кримінальну справа за фактом підпалу адміністративної будівлі ринку, злісного хуліганства і опору співробітникам правоохоронних органів.

В.ШАБЛІЄНКО уточнив, що «дві постанови щодо порушення цих кримінальних справ, згідно з ознаками ст. 194 (підпал) і ч.3 ст. 296 (злісне хуліганство) Кримінального кодексу України, виніс слідчий Суворовського райвідділу міліції Одеси».

Крім того, додав В.ШАБЛІЄНКО, за хуліганство і участь у безпорядках на ринку «Північний» затримано підприємця цього самого ринку. Ведеться також розслідування справи, порушеної проти трьох охоронців директора ринку «Північний» Дмитра НАЗАРОВА, яких підозрюють у хуліганських діях.

У зв`язку із затриманням заводіїв і учасників безпорядків (бійки і підпалу), жертвами яких стали також офіцери міліції, близько півсотні підприємців разом з активістами партії «Родина», зокрема, членом політради партії Сергієм БОВБАЛАНОМ, пікетували сьогодні будівлю прокуратури Одеської області. Вони заявляли, що міліція порушує закон, притягаючи до відповідальності невинних громадян.

До учасників акції вийшли прокурор області Василь ПРИСЯЖНЮК і його заступник Михайло ЧОРНИЙ. За словами В.ПРИСЯЖНЮКА, в облпрокуратурі створено робочу групу на чолі з М.ЧОРНИМ, якою доручено вивчити законність дій співробітників міліції, що забезпечували 21 серпня правопорядок на ринку «Північний», а також співробітників, які розслідують чотири кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня підприємці, що працюють на ринку «Північний», відмовилися платити орендну плату за торговельні павільйони. Унаслідок конфлікту сталися бійки підприємців з охоронцями ринку, було підпалено робочий кабінет директора ринку.

За словами керівника Одеського міськуправління міліції Е.ДОБРИНІНА, безпорядки і бійку спровокувала одна з політичних сил, в результаті постраждали як підприємці і охоронці директора приватного підприємства, так і два співробітники міліції.

Після бійки група підприємців блокувала протягом шести годин одну з найбільш важливих міських магістралей – 6-смугову Миколаївську дорогу, що сполучає центр Одеси з 300-тисячним спальним житловим масивом Котовського. Магістраль розблоковували, коли о 21.00 до учасників акції прибув член політради партії «Родина» Сергій БОВБАЛАН.

Партія виступила із заявою на захист підприємців ринку «Північний».