Населення Черкаської області скоротилась на 4,7 тис. осіб

На 1 липня 2009 року в Черкаській області проживало 1299,5 тис. осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні статистики у Черкаській області, упродовж січня-червня 2009 року чисельність населення зменшилася на 4729 осіб. Зменшення населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення (5462 особи), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (733 особи).

Порівняно з січнем-червнем 2008 року, за рахунок збільшення кількості народжених та зменшення кількості померлих природне скорочення населення зменшилось на 975 осіб. Скорочення населення спостерігалось у всіх містах та районах Черкаської області.