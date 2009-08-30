На Сумщині завершується відновлення храму Мазепи

У селі Костянтинів Недригайлівського району Сумської області завершується відновлення Свято-Успенського храму початку XVIII століття, побудованого ще Іваном Мазепою. З цієї нагоди вчора у день великого православного свята – Успіння Пресвятої Богородиці – тут було освячено куполи церкви та проведено святкове богослужіння, яке здійснив керуючий архієрей Сумської єпархії УПЦ КП єпископ МЕФОДІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті храму взяли участь народний депутат України Петро ЮЩЕНКО, заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег МЕДУНИЦЯ, представники місцевої влади та жителі села.

П.ЮЩЕНКО, під керівництвом якого на кошти меценатів два роки тому почались реставраційні роботи, звертаючись до присутніх, нагадав духовну сутність свята Успіння Пресвятої Богородиці та побажав «сили і мужності, віри і любові». Крім того, брат глави держави під час свого виступу наголосив на важливості існування в Україні помісної церкви.

Наразі відновлювальні роботи ще тривають, але після їх завершення храм Успіння Пресвятої Богородиці буде переданий на баланс Сумської єпархії УПЦ КП.

З нагоди свята та освячення храму відбулася хресна хода, в якій взяли участь близько 400 віруючих, у тому числі близько 30 священиків УПЦ КП. Представники козацьких організацій Сумщини подарували храму ікону Великомучениці Варвари.