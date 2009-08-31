Україні потрібен двопалатний парламент

Україні, для ефективного функціонування законодавчої гілки влади, неодмінно потрібен двопалатний парламент.

Таке переконання на прес-конференції в УНІАН висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

“Якщо ми хочемо мати серйозний професійний парламент, здатний, зокрема, ефективно працювати в питаннях національної безпеки, нам потрібна друга палата... Це просто неминуче”, - сказав Ю.РУБАН. Сьогодні ж, додав він, потрібно визнати, що в державі не створена ефективна влада, яка б ставила перед країною довгострокові цілі і досягала їх.

А найслабшою ланкою в системі української влади експерт вважає Верховну Раду, нестабільність якої пов’язує зі слабкою залежністю парламенту від волі виборця. Він акцентував увагу на закритості виборчих списків політичних сил, їх непрозорому формуванні та низькій ефективності роботи парламенту і впливу його рішень на розвиток України.

За його словами, верхня палата парламенту має обиратися на довший термін і зможе “професійно говорити з урядом та реально його контролювати”. До того ж, переконаний експерт, на неї менше впливатимуть політичні пристрасті. “Другого способу за сотні років не придумано”, - додав він.

Крім того, для підвищення ефективності законодавчої влади, Ю.РУБАН вважає за доцільне зменшити чисельність депутатського корпусу, а самих депутатів позбавити недоторканності. Посилити політичну відповідальність ВР перед виборцями, на його думку, також можна відкритістю виборчих списків, щоб громадяни голосували не за пропорції, а за конкретних людей, яким готові довірити владу.

З іншого боку, можна частіше проводити вибори, ротацію певної частини депутатського корпусу. Лише при цьому, вважає Ю.РУБАН, депутати будуть постійно відчувати відповідальність перед громадянами і матимуть стимул працювати ефективніше.

“Абсолютно необхідно частіше робити вибори в Україні... тому що реалія є така: ніякі суди - ні конституційні, ні звичайні, ні окружні, не лякають ні наш парламент, ні наш уряд. Очевидно, є тільки один спосіб відповідальності, а це означає вибори”, - сказав експерт, додавши, що боятися цього абсолютно не варто.