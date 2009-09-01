Погіршення споживчих настроїв пов'язане з девальвацією гривні

Погіршення споживчих настроїв в Україні пов`язане, здебільшого, з новим витком девальвації гривні.

Такий прогноз озвучив в коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, індекс поточного становища (ІПС), який відображає оцінку українцями їх поточного рівня добробуту, знизився на 11,2 пункти - до 42,6 пункти. Індекс розраховується в діапазоні від 0 до 200, де 0 означає абсолютний песимізм, а 200 - абсолютний оптимізм, таким чином, сильний песимізм на українському ринку як і раніше зберігається, пояснив економіст.

Як повідомив О.БЛІНОВ, індекс економічних очікувань скоротився менше за все - на 3,9 пункти - до 67 - третина українців все ще очікує поліпшення ситуації протягом подальших 12 місяців. Очікування з приводу цін і зайнятості продовжують залишатися глибоко песимістичними: 19 з 20 українців очікують, що зростання цін в найближчі 12 місяців прискориться, а 14 з 20 очікують, що безробіття буде зростати у річній перспективі, відзначив економіст.

Нагадаємо, згідно зі спільним дослідженням GFK Ukraine і Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД), індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2009 року знизився на 6,8 пункти (у щомісячному вимірюванні) - до 57,2 пункти.