31 серпня в місті Надвірна Івано-Франківської області урочисто відкрився Прикарпатський військово-спортивний ліцей.

Як передає кореспондент УНІАН у відкритті нового приміщення ліцею взяли участь міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, ветерани УПА, батьки ліцеїстів, представники громадськості. Священики освятили навчальний і спальні корпуси, приміщення їдальні і поблагословили на успішне навчання.

М.ПАЛІЙЧУК зачитав привітання Президента України Віктора ЮЩЕНКА з нагоди Дня знань.

Прикарпатський військово-спортивний ліцей переїхав у приміщення колишньої військової частини із смт Богородчан, де працював з дня заснування 1996 року.

У ліцеї навчаються 325 учнів.

Всього на реконструкцію приміщень з державного і обласного бюджету витрачено понад 8 млн. грн.

Ліцей перебуває під опікою управління освіти і науки ОДА.