Зростання держборгу України триватиме до кінця 2009 р.

Зростання державного боргу України триватиме і впродовж останніх місяців поточного року.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Зокрема, за його словами, липневі дані щодо держборгу не відображають випуск у серпні ОВДП під збільшення статутного капіталу «Нафтогазу України» на суму 18,6 млрд. грн. У той же час, уряд погасив у серпні єврооблігації на суму 0,5 млрд. дол., що еквівалентно 3,9 млрд. грн., зазначив економіст.

Крім того, додав О.БЛІНОВ, у середині вересня Україна повинна погасити єврооблігації на суму 725 млн. дол. Він не очікує, що наступний транш МВФ у 3,9 млрд. дол. буде одержаний цього року.

На думку економіста, у вересні-грудні 2009 р. темпи нарощування державного боргу мають сповільнитися. Він прогнозує, що прямий державний борг досягне до кінця 2009 року 217 млрд. грн., або 23% ВВП. Це значне збільшення порівняно з 13,8% ВВП у 2008 р., підкреслив О.БЛІНОВ.

Як вважає експерт, різке збільшення державного боргу в липні ц.р. було обумовлене двома основними лініями фінансування бюджету. По-перше, уряд випустив у липні облігації внутрішньої державної позики на суму 11 млрд. грн., які пішли головним чином на рекапіталізацію банків. По-друге, транш кредиту МВФ у розмірі 3,3 млрд. дол. був цілком направлений у державну скарбницю, підкреслив економіст.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, державний борг України в липні 2009 року збільшився на 16% і становив 33,262 млрд. дол., або 256 млрд. грн.

«Впродовж січня-липня 2009 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 66,639 млрд. грн. (35,18%), в основному за рахунок отримання другого і третього траншів кредитної лінії МВФ у рамках загальної програми “стенд-бай” в обсязі 4 млрд. СПЗ (спеціальні права запозичень), перевищення випуску ОВДП над їх погашенням і надання державних гарантій за звітний період», - повідомляє Мінфін.

При цьому в міністерстві зазначають, що державний зовнішній борг збільшився на 35,148 млрд. грн. (40,86%), державний внутрішній борг збільшився на 19,115 млрд. грн. (42,79%).

Гарантований державою борг України збільшився на 12,377 млрд. грн. (21,08%), що пов`язане з наданням державних гарантій відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».