Російські словники змінюють рід слову «кофе»

З сьогоднішнього дня починає діяти наказ Міністерства освіти і науки Росії, який встановлює перелік словників і довідників. Ці видання містять норми сучасної російської мови. Як відзначає агентство Росбалт, згідно з цими книгами, сказати «вкусное кофе» — відтепер не помилка. Також допускаються наголоси дОговор і йогУрт. По срЕдам і средАм — тепер рівноцінні варіанти, а слово «Інтернет» пропонується писати з великої літери. Лінгвісти пояснюють, що мова — це жива система, яка постійно змінюється. Офіційно встановлені норми зазвичай не встигають за цим розвитком. Але якби всі нові віяння тут же фіксувалися в словниках, то наступне покоління насилу розуміло би попереднє.

Эхо Москвы