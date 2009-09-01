Луценко каже, що керівник «Кінгс Кепітал» дав дуже важливі свідчення

Звільненого з-під арешту на підписку про невиїзд керівника ТОВ «Кінгс Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА знову візьмуть під варту, якщо він не співпрацюватиме зі слідством.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів в Одесі, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Пан БАНДУРЧЕНКО дав дуже важливі свідчення, і наразі міліція не має підстав сумніватися у його подальшій готовності співпрацювати. Якщо такі сумніви виникнуть, ми знову направимо клопотання про тримання його під арештом», - сказав він.

Водночас міністр зауважив, що двоє інших осіб-посередників між юридичними фірмами і невідомою особою-організатором злочинної схеми шахрайства з грошима громадян, перебувають під вартою. Він пообіцяв, що міліція докладе всіх зусиль, щоб вони й надалі утримувалися під вартою.

«У нас є достатньо епізодів, щоб їх в разі звільнення знову арештувати», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що затримані «будуть перебувати під вартою, поки не дадуть показів, куди вони діли гроші громадян, або відповідатимуть особисто за скоєне», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, керівника ТОВ «Кінгз Кепітал» О.БАНДУРЧЕНКА столична міліція затримала 24 листопада минулого року за звинуваченням у шахрайстві із коштами громадян. Підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви громадян, які відповідно до укладених з «Кінгз Кепітал» угод не можуть отримати ані обіцяні відсотки, ані вкладені кошти.

Сума коштів, одержаних «Кінгз Кепітал» від громадян, перевищує 100 млн. доларів.

За інформацією міліції, загалом виявлено близько 6 тисяч договорів «Кінгс Кепітал» з вкладниками. Мінімальна сума вкладу становить 2,5 тис. грн., найбільший вклад — 555 тис. грн. У договорах, які потрапили до міліції, фігурували цифри від 30 до 70 тис. грн.

У березні 2009 року міліція заарештувала майно фінансової групи «Кінгс Кепітал».

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкрутом ТОВ «Кінгс Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру.

Сьогодні, 1 вересня, поінформоване джерело повідомило, що днями суд у Києві звільнив О.БАНДУРЧЕНКА з-під варти на підписку про невиїзд.