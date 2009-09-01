У Чернігові чоловік застрелився через банківський кредит?

Чернігівська міліція проводить перевірку за фактом самогубства через кредит.

Як повідомила УНІАН помічник начальника міського відділу міліції по роботі з громадськістю та ЗМІ Наталія ЧОВПИЛО, до правоохоронців надійшло повідомлення, що у приміщенні одного з оздоровчих комплексів міста виявлено тіло 47-річного жителя Чернігова. Співробітники міліції, які прибули на виклик, встановили, що чоловік вистрелив собі в голову з пістолета.

З`ясувалось, що чоловік місяць тому влаштувався на роботу у цей оздоровчий комплекс і керував там будівельними роботами. Він мав досить великий банківський кредит – близько 130 тис. грн. Через фінансові труднощі чоловік зловживав спиртним, що спричинило проблеми у сім`ї.

Напередодні самогубства чоловік вкотре посварився з дружиною, а вранці застрелився.