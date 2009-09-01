1 вересня Йосип Вінський відвідав рідну школу

Голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип Вінський 1 вересня взяв участь у святі Першого дзвоника в Дунаєвецькій середній школі (Хмельницька область), в якій він навчався.

Політик привітав учнів зі Святом знань та побажав їм успіхів у навчанні та цікавого життєвого шляху.

Йосип Вінський зауважив, що Україна як ніколи потребує молоді, яка має добру освіту і прагне працювати для України. «Але створити належні умови для того, щоб молодь прагнула вчитися і не залишала Вітчизну, повинні політики. Саме від них залежить, якою стане Україна – технічно та інтелектуально розвиненою державою чи ресурсним придатком постінформаційного суспільства», - наголосив він.

Директор школи Віктор Богуш щиро привітав політика і наголосив на тому, що «Йосип Вікентійович - завжди бажаний гість у школі... Ми сподіваємося, що наш навчальний заклад дасть Україні ще не одного політика і державного діяча такого ж рівня, як Йосип Вінський».

Директор також додав, що на Хмельниччині Йосипа Вінського знають як наполегливу і принципову людину, і діти та їхні батьки вдячні йому за допомогу, що надходить «не як від земляка землякам, а як від людини людям».