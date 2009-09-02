У Запорізькій області 22-річний хлопець через дівчину розстріляв двох людей. Одна людина загинула на місці, другу у важкому стані госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків ГУ МВС у Запорізькій області, злочин було скоєно напередодні ввечері в центрі м. Дніпрорудний (Василівський р-н Запорізької обл.).

"О 16.30 до Василівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до хірургічного відділення місцевої міськлікарні доставлено чоловіка 1986 р.н. із вогнепальним пораненням. Виїхавши за адресою звідки доставили пораненого співробітники міліції виявили там труп чоловіка 1983 р.н., причиною смерті якого так само стало вогнепальне поранення", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що за підозрою в скоєнні даного злочину правоохоронці розшукують жителя Дніпрорудного 1987 р.н., який згідно з офіційними даними міліції влаштував стрілянину через дівчину.

"На даний момент встановлено, що конфлікт виник через дівчину, на грунті неприязних відносин", - констатували в ЦГЗ.

З метою затримання підозрюваного в скоєнні злочину в Запорізькій області введений в дію план "Сирена".