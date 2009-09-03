Світові ціни на нафту завмерли

Ціни на нафту на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) знизилися, на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) залишилися на попередньому рівні на тлі даних про падіння запасів нафти в США в останній тиждень серпня на 0,4 мільйона барелів, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil залишилася без змін на рівні 68,05 дол. за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE за підсумками торгів знизилася на 0,18 дол. - до 67,55 дол.за баррель.