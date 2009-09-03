Венеціанський фестиваль: кіно нижче елітарного, вище масового

2 вересня відкрився 66-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль. Головний приз кінофоруму - Золотий лев. Триватиме фестиваль до 12 вересня.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, цьогорічний Венеціанський кінофестиваль намагається позбутися кліше «елітарності», але й не опуститися до рівня масового кіно. «Нарешті це буде такий фестиваль, якого я завжди прагнув», сказав мистецький директор Венеціанського кінофоруму Марко МЮЛЛЕР.

Відкрився кінофестиваль у середу сицилійською родинною сагою «Baaria – La porta del vento» італійського режисера Джузеппе ТОРНАТОРЕ. У стрічці глядач побачить таких зірок з Італії, як Мікеле ПЛАЧІДО і Моніку БЕЛУЧЧІ. Сам режисер описав свій фільм, як «комедію, в якій є велике кохання, багато меланхолії та справжніх героїв».

Загалом програма кінофестивалю охоплює цього року понад 70 світових прем’єр, продукції з понад 30 країн. Напередодні кінофоруму фахівці зауважували, що слід очікувати справжнього змагання між Старим і Новим світом: США представляють у Венеції шість із 24 конкурсних стрічок, а такі традиційні європейські кіно-форпости, як Франція та Італія – по чотири.

Яка стрічка зрештою отримає почесного Золотого лева, вирішуватиме журі. Загалом у ньому шість членів, а головою цього року є відомий тайванський режисер Енґ ЛІ. Йому самому вдавалося вже двічі виборювати головний трофей Міжнародного Венеціанського кінофестивалю.