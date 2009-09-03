УБОЗ виявив підпільний горілчаний завод

Підпільний горілчаний завод виявили співробітники УБОЗ ГУМВС України в Черкаській області. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було викрито групу осіб, жителів Черкас, Умані та Кіровоградської області, які займалися викраденням спирту з державних спиртозаводів, виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв торгової марки "Златогор". За оперативними даними, ця організована злочинна група здійснювала оптову торгівлю фальсифікованою горілкою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, в ході проведення спеціальної операції затримано 2 вантажних автомобілі, які перевозили фальсифіковану продукцію та спирт. Вилучено 4 тонни спирту, більш як 5000 пляшок фальсифікованої горілки.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Проводяться обшуки в Черкасах та Умані.