«Скандинавія» запрошує на ІІІ міжнародну конференцію щодо рибного ринку України

Компанія «Скандинавія» запрошує на ІІІ міжнародну конференцію у форматі «круглого столу»: «Стан та тенденції розвитку рибного ринку України в 2009 -2010 рр., подолання кризових наслідків», який відбудеться 8 вересня о 9:30 у готелі ІnterСontinental Kiev (вул. Житомирська, 2А)

за участю:

- міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф.,

- президента Української спілки промисловців та підприємців Кінаха А.К.,

- керівника Державної Митної служби України Макаренка А.В.,

- керівника Державного комітету ветеринарної медицини Вербицького П.І.,

- президента компанії «Скандинавія» Якименко О.А.

Круглий стіл, який вже став традиційним, цього року присвячений важливим питанням щодо роз-витку економіки та зміцненню зовнішньоекономічних зв’язків України в ситуації світової фінансової кризи. У центрі обговорення - стан та тенденції по зміненню рибного ринку України.

У «круглому столі» візьмуть участь провідні експортери морської рибної продукції з США, Канади, Норвегії, Іспанії, В’єтнаму, Ісландії, Великобританії, Данії; представники посольств США, Канади, Франції, Норвегії, Іспанії та В’єтнаму; банківських та фінансових установ Європи та України; страхо-вих компаній, галузевих міністерств та відомств.

В рамках круглого столу відбудеться презентація власної мережі мінімаркетів компанії «Скандинавія» та спеціалізованого рибного магазину в Києві.

Заявки на акредитацію - за адресою: ostelm@voliacable.com

Ольга Стельмашевська тел.: 067 238 81 85