Погода на завтра

4 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У східній частині, на півдні Лівобережжя та в Криму, а вдень і в західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, подекуди град; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-27°, у східних областях 18-23°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

3 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.