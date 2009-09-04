Інспектори ЄК перевірять не молоко, а тих, хто перевіряє молоко

Наступного тижня, 7 вересня, починається верифікаційний візит до України інспекторів Офісу харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату Європейської Комісії (ЄК) з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (ГД «САНКО»).

Як повідомила УНІАН прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України, інспектори САНКО прибудуть "для проведення аудиту при виробництві молочної продукції".

Мета і завдання інспекторів ЄК - підтвердження дієвості компетентних державних органів з питань ветеринарної медицини і охорони здоров`я людей. Результатом візиту має стати висновок про відповідність або невідповідність систем контролю безпеки молочної сировини і готових продуктів з молока.

У комітеті нагадали, що торішній візит інспекторів FVO, який відбувся в червні–липні 2008 р., включав відвідини українських молокопереробних підприємств, молочнотоварних ферм, державних ветеринарних лабораторій, які контролюють безпеку сировини і виробленої продукції.

Основними зауваженнями до української сторони були: розмежування на законодавчому і практичному рівнях повноважень центральних компетентних органів, які відповідають за контроль і нагляд у сфері безпеки сировини і продукції (ДКВМУ і МОЗ відповідно); деякі розбіжності в інструкціях щодо охорони здоров`я тварин (українські інструкції не гірші, іноді більш жорсткі, але вони відрізняються від європейських); українські виробники сирого коров`ячого молока майже не виробляють молока екстра-класу (за ДСТУ), а лише воно прийнятне за європейськими вимогами для харчового споживання після переробки; не завжди ідеальні складські приміщення на переробних підприємствах.

Принципово важливим аспектом є обов`язкове виконання підприємством-виробником ветеринарно-санітарних та інших вимог ЄС до якості і безпеки продуктів харчування впродовж всього процесу виробництва, починаючи від сировинної зони і до кінцевого продукту.