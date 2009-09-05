У Чорноморському заповіднику знайшли мертвих дельфінів

У Чорноморському біосферному заповіднику (Херсонська область) на березі Чорного моря в районі Тендровської коси цього року знайдені залишки п`яти дельфінів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні екології Херсонської області.

Згідно з повідомленням, знайдено трьох білобочок, одну афаліну і одного дельфіна-азовку.

За даними співробітників Чорноморського заповідника, тварини загинули або від старості і хвороб, або від травм, завданих людиною.

Водночас екологи відзначають, що одержали повідомлення з кримської лабораторії Брема про те, що дельфіни можуть бути уражені так званою морбілівірусною інфекцією, тому потенційно небезпечні для людини як носії заразної хвороби, подібної до енцефаліту.