У Чорноморському заповіднику знайшли мертвих дельфінів
10:17, 05 вересня 2009Суспільство
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Можуть бути уражені небезпечною інфекцією
У Чорноморському біосферному заповіднику (Херсонська область) на березі Чорного моря в районі Тендровської коси цього року знайдені залишки п`яти дельфінів.
Про це УНІАН повідомили в управлінні екології Херсонської області.
Згідно з повідомленням, знайдено трьох білобочок, одну афаліну і одного дельфіна-азовку.
За даними співробітників Чорноморського заповідника, тварини загинули або від старості і хвороб, або від травм, завданих людиною.
Водночас екологи відзначають, що одержали повідомлення з кримської лабораторії Брема про те, що дельфіни можуть бути уражені так званою морбілівірусною інфекцією, тому потенційно небезпечні для людини як носії заразної хвороби, подібної до енцефаліту.
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