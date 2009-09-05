Нафтогаз хоче від Газпрому письмових гарантій про нестягування штрафу

Наступного тижня делегація НАК «Нафтогаз України» відвідає Москву з пропозицією підписати доповнення до контракту з «Газпромом», укладеному між двома компаніями в січні 2009 року.

Про це повідомив перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО тижневику «Дзеркало тижня».

Зокрема, за його інформацією, мова піде про нестягування штрафних санкцій за недобраний українською стороною законтрактований газ, про визначення мінімального об`єму транзиту російського газу територією України, а також про закупівлю Україною 33,75 млрд. куб. м газу на 2010 рік.

«Згідно з контрактом, доповнення є невід`ємною частиною документа. Досвід є: кілька доповнень ми вже підписали. Таким самим чином ми маємо намір формалізувати і закріпити домовленості, досягнуті між прем`єрами України і Росії», — пояснив він.

І.ДІДЕНКО уточнив, що з метою юридичного закріплення домовленостей Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА українська сторона має намір документально зафіксувати нестягування «Газпромом» штрафних санкцій, а також внести пропозицію щодо ухвалення доповнення до контракту про узгодження об`ємів газу, що купується НАК «Нафтогаз України» у «Газпрому», на кожний конкретний рік.

«У Москві є розуміння необхідності цієї зміни, продиктованої світовою кризою», — відзначив І.ДІДЕНКО.

Цього року «Нафтогаз України» закупить у «Газпрому» близько 32 млрд. куб. м газу. Наступного, за словами І.ДІДЕНКА, Україна має намір запитати «33,75 млрд. кубометрів з тим, щоб мати можливість, у разі продовження кризи, використовувати 27 млрд.».

«Ці цифри красномовно демонструють силу удару кризи по нашій економіці: за нинішній і майбутній рік ми можемо спожити майже стільки ж газу, скільки Україна використовувала в 2008-му», — підкреслив І.ДІДЕНКО.

Крім того, за його словами, українська сторона планує підписати доповнення про визначення мінімального об`єму транзиту російського газу територією України шляхом підсумовування мінімальних об`ємів поставок газу «Газпромом» у країни Європи.

«Сенс доповнення не у визначенні штрафних санкцій за недопрокачаний газ. Проте НАК зобов`язаний розраховувати свої транзитні потужності і свій бюджет, і для цього має бути відомий гарантований об`єм прокачування транзитного російського газу. Сподіваюся, переговори дадуть можливість підписати доповнення до контракту, що фіксує цей підхід», — пояснив І.ДІДЕНКО.

Нагадаємо, раніше Секретаріат Президент України неодноразово заявляв, що домовленості між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про незастосування штрафних санкцій за недобір російського природного газу мають бути закріплені юридично.